Interne bedrijfsmail is veiliger om de simpele reden dat daar vooral fishing methodes wat meer afgeschermd kunnen worden. Vooral bij fishing campagnes kan een beheerder mails al bij voorbaat blokkeren "in the act" of mensen die dan toch klikken beschermen door up-to-date filters op de firewall. Of via monitoring ontdekken wie er recent slachtoffer geweest zijn. Ga je "privé" emailen ben je dus op jezelf en nu doet Google ook wel aan bescherming maar is minder op maat als jouw bedrijf of instelling een target is en zij zullen verdachte activiteit ook minder snel oppikken. Een slapende IT-afdeling uiteraard ook niet maar toch.

Voor WOB is het iets minder interessant of een privé adres gaat communiceren met bedrijven of privépersonen direct. Maar zodra er weer iets in de CC op het ministerie komt is de mail gewoon beschikbaar lijkt me. Dus probleem is ook weer niet zo groot bij uitgebreidere communicatie in een ministerie.