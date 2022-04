A) De auto van Edgardo, een 49-jarige paellatraiteur uit Cordoba, om precies te zijn de wijk Fatima. Hij is er geboren en getogen dus hij gaat er nooit meer weg. In deze auto vervoert hij zijn vis!

B) De auto van Manuela, een flamencodanseres uit Andalusië. Haar favoriete week is de Feria de Abril. Dan draagt ze heel weinig ondergoed en zoekt ze mannen genaamd Manuel Ferrara. Dan gaat ze met die mannen zoenen en knuffelen enzo. Ze heeft haar auto nodig om van A naar B te komen

C) De auto van oom Jos uit Gemert. Hij is inmiddels 59. Altijd vrijgezel gebleven. Je moeder verdenkt hem ervan dat hij naar de hoeren gaat. In Deventer, onder die brug. Zijn auto ligt vol met peuken. De asbak zit in ieder geval helemaal vol. De handen van oom Jos meuren naar zijn eigen zweterige lichaam, en naar tabak

D) De auto van Ronnie uit Doetinchem. Iedereen die stoer is heeft een Honda Civic of een Volkswagen Golf. Ronnie kreeg deze auto echter voor zijn verjaardag, van zijn vader Denise (tsja), en hij wil ook niet ondankbaar zijn ofzo

E) De auto van Herbert, hij was vroeger je leider bij de voetbalclub. Niet de trainer, niet de coach, maar de leider: degene die voorafgaand aan de wedstrijd de wedstrijdformuliertjes in moet vullen. En toen de verzorger er niet was, kwam hij ook met de waterzak het veld in. Vrij kansloos! Enfin, Herbert had dus een rode SEAT

F) Wat kunnen ons die SEAT-archetypes schelen. Het bestaat binnenkort toch niet meer

G) Anders, namelijk...