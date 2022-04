Van Mariupol of de voorsteden van Kiev is weinig heel gelaten. Poetin wil graag Oekraïne als een neutraal land of vazalstaat, de bevolking of bebouwing hoeft er niet bij. Stalinorgels worden via Tyumen verplaatst van Aziatisch Rusland richting Oekraïne. Mariupol kreeg een tapijtbombardement. Het is standaard om te schieten op vluchtelingen in een humanitaire corridor.

Poetin wil gezien de verliezen deze speciale militaire operatie promoveren tot een echte oorlog. Dan mogen miljoenen jongeren de dienstplicht in. Deze worden met te weinig training, kleding, wapens en eten een oorlog in gerommeld. Ze kregen in het zwaar radioactieve afgesloten rode bos van Chernobyl stralingsziekte. Een Russisch of Oekraïens leven is niets meer waard.

Poetin vindt de oorlog te weinig opleveren en te veel kosten, en dreigt nu met onberekenbare consequenties tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Eerder vond Poetin dat aanvallen op Russisch grondgebied door Oekraïne het vredesproces bemoeilijkten... Het lijkt de beste man te ontgaan dat het executeren van 900 burgers ook niet echt helpt. Poetin kruipt graag in de slachtofferrol.

De volgende stap van het Russische leger is waarschijnlijk vanuit Kharkiv of Izium naar het zuiden trekken, achterlangs de ingegraven stellingen van het Oekraïense leger met de Donbass. Hetzelfde vanuit het zuiden, samen een ouderwetse tangbeweging. Oorlog in dergelijk open veld bevalt de Russen een stuk beter dan steden onsuccesvol belegeren.

Dat stuk Oekraïne is redelijk Russisch georiënteerd, als je kijkt naar stemgedrag in 2010, voormalige handel of gesproken taal. Oost-Oekraïne moet makkelijker te bezetten zijn dan de rest. Het lijkt de bedoeling om van Oost-Oekraïne een buffergebied zoals Wit-Rusland te maken, nu het innemen van Kiev gefaald is. Een beetje het Noord/Zuid-Korea scenario.

Noord-Korea is ooit als buffer van communistisch China opgezet, maar staat nu een halve eeuw stil in haar ontwikkeling. Het is een soort tijdcapsule met ruim 25 miljoen mensen. 's Nachts een zwart gat zonder elektriciteit. Nu mogen ze het land niet verlaten, maar bij een eventuele val van het regime in Noord-Korea, krijg je direct miljoenen economische vluchtelingen die zich niet kunnen redden.

Verregaande verschillen tussen landen geven instabiliteit die ooit een keertje afgerekend gaat worden. Als je ziet hoe Poetin het vooral met antieke en verroeste troep aflegt tegen infanterie met de laatste speeltjes, dan zie je dat de strijdende partijen uit een ander tijdperk komen. Deze oorlog is de laatste stuiptrekking van een stervende grootmacht, die echt niets meer te verliezen heeft.

Het centrale probleem is dat Poetin geen uitweg meer heeft. Deze oorlog gaat hij niet winnen, hij gaat nooit vijftig jaar aan technologische achterstand inlopen, hij gaat nooit de Russische economie herstellen, daarvoor zijn te weinig jongeren geboren na de val van de Sovjet-Unie. 70.000 ICT'ers net Rusland hebben ontvlucht, een aantal dat kan verdubbelen. Hij heeft de poppetjes niet eens.

Deze oorlog verschuift langzaam van wie het snelst kan reageren, tot wie het langst kan volhouden. Dan zijn niet alleen snelle wapenleveranties belangrijk, maar ook de mogelijkheid voor Rusland om handel te drijven. Mocht je dit binnen een maand willen stoppen, dan stopt Europa met de import van Russische aardolie. Helaas zou Poetin dan op een rood knopje kunnen drukken.

Daarom zien we een langzamere Westerse reactie. Net genoeg om Oekraïne niet te laten sterven, te weinig om Oekraïne te laten leven. Een patstelling is wel zo veilig, rustig wachten totdat de 69-jarige Poetin overlijdt, of de Russische Federatie net zo implodeert als de Sovjet-Unie. De zoveelste proxy-oorlog die onze planeet kent, waar een onschuldig land wordt misbruikt als slagveld en slachtveld.

Finland en Zweden zijn al lid van de EU, NORDEFCO en het Britse Joint Expeditionary Force. Aangezien de EU ook al een defensieve clausule kent, zitten ze al in drie verschillende militaire samenwerkingsverbanden. Neutraal zijn ze al heel lang niet meer, de stap om volledig NAVO-lid te worden is niet zo heel groot. Finland is met 900.000 reservisten een welkome aanvulling.

Toch is deze beperkte symbolische stap voor Poetin reden om allerlei dreigementen te uiten. Eigenlijk spreekt daar ook een stukje wanhoop en onmacht uit. Eigenlijk is Poetin maar een kikker in een pannetje, niet te snel verhitten, want dan springt die eruit. Genoeg afschrikken dat hij niet Europa binnenvalt, maar niet te veel afschrikken dat een kat in het nauw rare sprongen maakt.

Dit gaat nog jaren arbeidsintensieve asymmetrische en irrationele oorlogsvoering opleveren.