De onthullingen over de doofpotcultuur in de partij van Secret Kaag dreigen de demonstratie, vandaag op het Kruisplein in Rotterdam, van gedupeerden van het toeslagenschandaal te overschaduwen. Want één goeie seksrel bij een schimmige partij van alleen maar nare mensen scoort nou eenmaal hoger op de sappigheidsmeter (en ja wij zijn net zo schuldig) alsdan de vraag WANNEER DIE 1115 STAATSONTVOERINGEN GESTAAKT WORDEN. Daarom bij dezen het woord, in beeld, aan de onschuldige ouders, de gedupeerden, de gediscrimineerden en de tot voorbij de poorten van de bureaucratisch hel kapot gedenigreerde burgers - af en toe onderbroken door een politicus, columnist, cabaretier of Claudia de Breij. Breng hun kinderen terug.

Algemeen fotobijschrift bij alle ANP-beelden:

SP organiseert samen met andere partijen en maatschappelijke organisaties een Steunmanifestatie voor toeslagenouders en kinderen.

Het doel van de manifestatie is om de maatschappelijke verontwaardiging te uiten over de onterechte uithuisplaatsingen en het feit dat de meeste ouders nog steeds niet gecompenseerd zijn.

Op het programma staan bijdragen van Peter Pannekoek, Claudia de Breij, Steven Brunswijk, Sheila Sitalsing, Eva González Pérez, Kristie Rongen (toeslagen ouder), Anashya Soemai (kind van toeslagen ouder) Carrie Jansen, Bert Teunissen (fotograaf Wegecijferd, Teruggevochten) en Maxine Palit de Jongh (Likeminds).

Deelnemende organisaties: Nederlandse politiebond, Stichting Gedupeerde Ouders, Amnesty International, Save the Children, FNV, De Zolderkamer, Defence for Children, Het Vergeten Kind, Mars met de Moeders, Het Kinderrechtencollectief, Bits of Freedom, SP, GroenLinks, Bij1, Denk, PvdA en Partij voor de Dieren.

De Steunmanifestatie vindt plaats op Het Kruisplein in Rotterdam waar ook de fototentoonstelling over de toeslagenouders “Weggecijferd, Teruggevochten" is te zien.