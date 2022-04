Dat lijken wel.... PIET, KLAAS EN HANS! Ja mensen, u mag allemaal weer eens proberen iemand te ontwaren in deze door de politie beschikbaar gestelde pixelkots. Wie o wie heeft op 10 december (in politietermen is dat: gisteren) een stel skateboarders in elkaar gebietst bij het Museumplein? Verdomd... dat lijkt wel.... Adriaan de Acrobaat, Bassie de Clown en Robin de Robot! Of nee... het is toch Johnny de Mol! Nee wacht, nee wacht... het is Mohammed! Oh nee oh nee... "Alledrie de jongens hebben een donkere huidskleur en worden geschat rond de 16 jaar." Jaaaaa dan kunnen het er maar een paar zijn! Even nadenken... Verdomme ZO DICHTBIJ DE OPLOSSING MAAR TOCH ZO VER WEG