Eigenlijk ben ik een brave burger, die altijd zijn best heeft gedaan, geen strafblad, altijd netjes belasting betaald enzo. Toch ben ik tegenwoordig cynisch op zo ongeveer alles wat vanuit de overheid en gelieerde instituties op mij af komt. De polulatie zeeefvliegjes gaat achteruit, niemand weet waarom, maar de minister meld 4 hoofdverdachten, klimaatverandering, stikstof, zure regen van de jaren 80 en pesticiden. We weten het niet, maar stikstof en landbouw zitten er lekker weer in gefrommeld. De konijnenstand is laag, jachtverbod. Waarom het laag is weten we niet, maar mogelijk landbouwintensivering, verlies van habitat, landbouwmachines en toename van predatoren. We weten het niet, maar landbouw zit er lekker weer in gefrommeld. Doorzichtig, kinderachtig en enorm schadelijk, want iemand als ik zou niet zo'n diep wantrouwen tegenover de overheid moeten hebben, ik behoor namelijk tot het aanspreekbare deel van de bevolking. Maar voor nu, in de hens met die paasvuren en gooi nog een blokje op het vuur.