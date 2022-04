Ja nou weten we het wel. In 2017 publiceerde RTL Nieuws een artikel waarin professor Jaap Seidell uitlegt hoe dik je wordt van paaseitjes. In maart 2018 publiceerde RTL Nieuws een video waarin op basis van informatie professor Jaap Seidell wordt uitgelegd hoe dik je wordt van paaseitjes. In april 2019 herpubliceerde RTL NIeuws het artikel waarin professor Jaap Seidell uitlegt hoe dik je wordt van paaseitjes. In 2020 werd niemand dik vanwege de paaseitjes maar vanwege de corona. En in april 2021 publiceerde RTL Nieuws weer een artikel waarin professor Jaap Seidell uitlegt hoe dik je wordt van paaseitjes. En dit jaar? Dit jaar publiceert RTL Nieuws een artikel waarin professor Jaap Seidell uitlegt hoe dik je wordt van paaseitjes. Laat onze manier van leven met rust RTL Nieuws! Stop met deze kruistocht tegen paaseitjes. Paaseitjes did nothing wrong.