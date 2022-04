In 2015 leken veel Nederlandse leerlingen geen plezier in het leren te hebben en ervoeren ze het recht op onderwijs als een plicht. Vooral voor wiskunde en lezen konden veel leerlingen geen belangstelling opbrengen. In 2016 concludeerden de inspecteurs dat de kansen in het onderwijs voor kinderen uit een lager sociaal milieu afnamen. In 2017 bleek dat het talent van leerlingen niet altijd benut werd door grote verschillen in kwaliteit tussen de scholen. In 2018 constateerde het rapport dat het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs steeds verder achteruit ging. In 2019 lazen we dat het lerarentekort een extra groot probleem was op zwarte scholen. In 2020 bleek dat kinderen zo slecht leren lezen dat een kwart van de 15-jarige scholieren onvoldoende goed kon lezen om volledig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Daarna sloeg de coronacrisis toe en wilde de inspectie in 2021 die kans aangrijpen om het onderwijs na de pandemie structureel te verbeteren. Nu is het 2022 en concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat een toenemend aantal leerlingen het onderwijs verlaat met te weinig kennis van taal en/of rekenen. De Staat van het Onderwijs is al jaren diep treurig en ondanks waarschuwend rapport op alarmerend jaaroverzicht verandert er niets. Aangezien veranderingen geld kosten en dit kabinet hun miljarden al elders uitgeeft, gaan we er niet vanuit dat De Staat van het Onderwijs 2023 heel veel positiever zal klinken. Sorry kinderen, jullie zijn gewoon niet belangrijk genoeg.