Kijk, de ABN Amro is tenminste een bank met plichtsbesef! Die zeggen snoeihard SORRY voor het feit dat er 250 jaar geleden krediet werd verstrekt voor de aankoop van slaven. ABN Amro bestond toen nog helemaal niet, maar er bestond wel een of andere verre voorganger van ABN Amro en dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Ze kunnen er niets aan doen, maar ze zijn schuldig, en dus moeten ze sorry zeggen, óf de hele dag douchen om al die goorheid eraf te wassen en dat is ook geen pretje. U kent zo'n bank misschien alleen van de debetrente, of de briefjes uit de muur als u weer eens € 50 contant nodig hebt voor het avondje stappen. Think again lui. De bank is SCHULDIG. SCHULD. BOETE DOEN. Er kleven dikke kledders BLOED aan de gevel van iedere ABN Amro in Nederland. Bloed aan de ABN Amro te Uden. Bloed aan de ABN Amro te Stadskanaal. Overal bloed, slavenbloed. ABN Amro was ook een beetje schuldig toen Patrick Kluivert overstak zonder te kijken. Patrick Kluivert speelde immers bij Ajax en Ajax werd gesponsord door ABN Amro. En kent u het ABN Amro Tennistoernooi? Nou, Richard Krajicek is de directeur. Diens vader Petr moest in 1970 vluchten uit Tsjechoslowakije. En daar hebben we ABN Amro nooit sorry voor horen zeggen, maar dat hád zomaar gekund. Sorry voor het communisme! ABN Amro is een bank met plichtsbesef. Kom er nog eens om, in deze tijden, tijden waarin mensen helemaal geen verantwoordelijkheid meer nemen. Neem nou Omroep Zeeland. De regionale omroep heeft een logo met een Z. Precies zo die moordende en rovende Russen in Oekraïne! Maar het logo aanpassen? HO MAAR. En zo steunt Omroep Zeeland indirect de Russische oorlogsmachine in Oekraïne. Niet financieel, maar stiekem, en dat is nog veel erger. En dat kunnen we dus ook zeggen van het Algemeen Dagblad, met die vieze bijlage van ze: de 'Z'. Ja wat nou, Z? Weet het Algemeen Dagblad wat ze mensen aandoen, door die Z niet gewoon even te veranderen in een V andere letter? Wat wonen we toch in een goor land met racisten, fascisten en oorlogszuchtigen - het is maar goed dat we kunnen pinnen bij ABN Amro.