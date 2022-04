Mensonterende berichten in het gezaghebbende Engelse dagblad The Daily Mail. De Britse Prins Harry en zijn vrouw Meghan, bekend van tv, komen naar Nederland voor de Invictus Games. Maar ze mogen niet logeren bij WimLex en Máxima en moeten als een stel Syriërs in Ter Apel zelf een hotelletje boeken. En dat tijdens hun eerste tripje samen buiten de VS sinds ze officieel geen prins en prinses meer zijn. Maar zijn ze dan ook geen prins en prinses meer in de harten van het Nederlandse volk? Nee toch zeker. "It is understood Harry and Meghan will not get an audience with King Willem-Alexander and Queen Máxima during their stay and will have to instead spend the night at a hotel in The Hague. Traditionally, the Dutch royal family hosts stays of foreign royals, but a spokesperson has confirmed no such olive branch will be extended to the Duke and Duchess of Sussex. Dutch authorities also said Harry and Meghan's close protection officers cannot be armed if they travel to the Netherlands". Wat een Hollandse krenterigheid dit. Slaan we internationaal weer een mooi pleefiguur met zijn allen. Heeft Claudia de Breij niet nog een zolderkamertje over anders?