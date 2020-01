His Royal Social Justiceness Prince Harry en zijn vrouw Meghan Markle stoppen met namens het Britse Koninklijk Huis rond de wereld vliegen in een privévliegtuig, en gaan voortaan als privépersonen rond de wereld vliegen in een privévliegtuig. Dat kondigen ze aan op Instagram. Om ervoor te zorgen dat ze genoeg rond de wereld vliegen in een privévliegtuig, gaan ze hun tijd verdelen tussen Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk (alleen bereikbaar per privévliegtuig). Ze zoeken een baantje om munt te slaan uit hun beroemdheid financieel onafhankelijk te worden en gaan binnenkort een goed doel oprichten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat mensen minder in een privévliegtuig rond de wereld vliegen. Succes allebei!

