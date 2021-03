Maar ondertussen: hoe de Verenigde Staten er feilloos in slagen om onze Europese cultuur door middel van onze tradities en instituties te slopen. Met, nota bene(!), de hulp van zelfbenoemde Europese conservatieve leiders voorop. De monetaire eenheid binnen de EU is geklapt door GoldmanSachs, met hulp van Frankrijk (*), en Brexit is een feit. Met wederom Frankrijk in een bijzondere rol als schoothondje van het bankierswezen (**). En het Verenigd Koninkrijk als befpoedel van de VS: blijkbaar schept taal toch een band?

Waar de Britten het hoofd in de moede schoot van hun Empire lijken te hebben gelegd, gaan de Fransen nog steeds ouderwets koloniaal tekeer. Wie de Europese geschiedenis kent weet dat de megalomanie van die Republiek altijd verkeert uitpakt.

Oftewel hoe The Strange Death of Europe tot op de dag van vandaag op de financiering van de Eerste Wereldoorlog is terug te voeren. Al het andere is desinformatie, maar dan niet uit Moskou.

(*) Op aandringen van Frankrijk, bang voor een te machtig noordelijk (lees Duits) blok, heeft GoldmanSachs de due diligence voor de toetreding van Griekenland tot de euro gedaan. Hoe dat allemaal van de fraude aan elkaar hing, is uitstekend gedocumenteerd voor de geïnteresseerde lezer te vinden in het publieke domein. De reden is simpel: een op de juiste wijze verenigd Europa is verreweg het grootste economische machtsblok ter wereld. En dan delen we ook nog eens een continent met Azië.

(**) Zie de rol van Big Tech in Brexit. Cambridge Analytica is slechts het topje van de ijsberg. Rupert Murdoch en Nigel Farage voor het debiele smaldeel en hopla! Vervolgens is het Frankrijk, via nota bene België !, dat een goedschikse scheiding van Europese kant succesvol heeft weten te frustreren. En dan rest de vraag: wie profiteert hier nou van?