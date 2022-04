Man we schrokken even

We zouden ons bijna boos maken om die inflatie van 11,9% maar gelukkig blijkt het probleem slechts beperkt tot mensen die toch al niets hadden. Een representatief onderzoek van I&O Research onder 1996 Nederlanders concludeert: "Een kwart van de Nederlanders heeft "enige last" van de prijsstijgingen en moet "hierdoor goed op de kleintjes letten", nog eens 5 procent heeft er "veel last van" en "komt hierdoor financieel in de problemen". Niet verrassend worden mensen met een minimuminkomen het meest geraakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor alleenstaanden met kinderen, Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met een uitkering." Ja weet je, de zwakste schouders dragen de zwaarste lasten en als iedereen voor zichzelf zorgt wordt voor iedereen gezorgd. Zo werkt dat immers in dit laat-kapitalistische, vroeg-digitale vagevuur waarin zelfs Lotte - blank!!!!, opgeleid, werkt full-time, geen kids - naar de voedselbank moet.