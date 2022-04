Even geen Safari door Eurabia of migratietips, vandaag gaan we met Ome Tuur als toerist in eigen land naar de Amsterdamse coffeeshop - nu het nog kan!

De briljante mediastrateeg Halsema toverde deze week iets nieuws uit haar hoed in de war on drugs: een verbod op de verkoop van wiet en hasj aan toeristen. Dat is natuurlijk schitterend nieuws voor de mocro’s want die gaan massaal inferieure zooi verkopen - voor het Centraal Station en door de hele binnenstad - aan de drie miljoen toeristen die jaarlijks een Amsterdamse koffiesjop bezoeken. En een beetje Marokkaan heeft dan ook nog pillen en poeders in de aanbieding, zodat de stepping stone theorie in werking treedt: een 15-jarige rugzaktoeriste van het Sloveense platteland hopt binnen twee dagen van White Widow naar crystal meth, crack en heroïne - en eindigt achter het raam in een pandje van Grote Mo.

Ik woonde een blauwe maandag in Maastricht, waar toentertijd een zelfde rampzalig experiment plaatsvond. De invasie van Belgische en Franse drugstoeristen zou dan gaan stoppen, riep de burgemeester. Gevolg: enorme straathandel in softdrugs door naffers plus gigantische toename berovingen en andere misdrijven. Nette, legale Marokkanen kochten met hun identiteitskaart wiet voor toeristen in de officiële koffiesjops, uiteraard met een flinke commissie.

Als Halsema een keer slim wil zijn, neemt ze criminoloog én cultureel antropoloog Hans Werdmölder in dienst. Die schrijft al decennia lang over Marokkanen. Werdmölder volgde hele generaties boefjes letterlijk op de voet en schreef alles wetenschappelijk onderbouwd op. Dit tot groot verdriet van fopwetenschapper Leo Lucassen, die 's nachts wakker ligt van Werdmölder.

De gevestigde criminoloog gaf flapdrol Lucassen ooit een flinke draai om de oren in het NRC en toen ging de activistische dilettant nog harder huilen. Vorige week sprak Werdmölder ononderbroken en vrijmoedig veertig minuten lang in de Ongehoord Nieuwscafé-podcast van Roelof Bouwman en Yernaz Ramautarsing.

Wat een verademing, want de aimabele Marokanoloog zul je nooit in een babbelshow van Jinek, Khalid & Sophie of bij Op1 zien. En mocht hij per ongeluk een keer door de ballotage zijn geglipt, dan zitten er meteen twee mediamohammedanen tegenover hem die na 1 minuut brullen: Racist! Islamofoob! Xenofoob! Poetin-groupie!

Ik las de boeken en onderzoeken van Werdmölder voor het bijvak Etnische Studies tijdens mijn studie Semitische Talen aan de Universiteit van Amsterdam. In mijn eerste journalistieke verhaal, voor Intermediair in 1991, gebruikte ik zijn onderzoeken en bevindingen op een iets te rooskleurige manier: ik schreef, met een roze bril, namelijk dat het met de derde generatie Marokkanen in Nederland goed zou komen. Ik had een rondje gemaakt langs tientallen sociaal-werkers en andere deskundigen op het gebied van de Marokkanen-problematiek en de stemming was, zoals altijd in Amsterdam, opgetogen. Niks aan de handa! Komt goed!

Een paar jaartjes later corrigeerde ik mijn naïeve bevindingen uit die tijd live in het Journaal van TV Brussel en stond ik meteen op de zwarte lijst van de Vlaamse media:

De R zit weer in de vastenmaand

Het kan met de feestelijke vastenmaand ramadan te maken hebben dat er nu echt dagelijks vreugdeknallen klinken in “the projects” van 020. Tenzij een Amsterdams glasbedrijf de dagelijkse beschietingen van ruiten en ramen organiseert en het niks met jongeren te maken heeft. Iedere dag is het raak en meestal na de iftar. Je zou bijna denken dat er whisky in al die theepotten zit.

Een ander onderdeel van de feestelijkheden zijn de granaten die aan de voordeur van de toko van een exotisch bakkertje of een knus halal vreetschuurtje worden gehangen. Dat zijn uiteraard witwastenten maar het is tevens de meest efficiënte manier om van je concurrent af te komen want burgemeester Halsema sluit meteen de toko.

En dan zijn er nog die andere jongerenactiviteiten: vergismoorden, supermarkten en winkeltjes overvallen, blinde joodse omaatjes beroven in Amsterdam-zuid, pinautomaten opblazen, met een gestolen BMW bij een plebsjuwelier in de Kinkerstraat naar binnen rijden, met zijn zessen pubermeisjes van hun fietsen meppen, potten en poten rammen, bejaarden thuis beroven in een postbode- of pakjesbestelleruniform etcetera etcetera.

Sommige bizarre faits divers halen nog net de krant, zoals deze onlangs: Mo & Mo, makkelijk herkenbaar aan hun nichtencoupe (in het Arabisch heet zo’n haartje qaza en de Profeet heeft dit modegruwel nadrukkelijk verboden), zitten zes uur lang te dopen bij “vrienden” in de Bijlmer. Als dank voor de gastvrijheid schieten Mo 1 & Mo 2 vervolgens Mo 3 neer. Lang verhaal kort: de Amsterdamse politie wil uiteindelijk informatie van het publiek over de identiteit van Mo 1 & Mo 2, want gastheer Mo 3 had zogenaamd geen idee wie deze knullen zijn. Puntje uit "het milieu" voor Mo 3, want hij hield zich aan de Mocromerta.

Wat is er trouwens gebeurd met de vertrouwde Suikerfeest-rellen, waarbij Marokkaanse jongeren hele bioscopen slopen? Mogen de jongelui nergens meer de bioscoop in met Eid al-Fitr vanwege islamofobisch deurbeleid? Wolla, dan kan je natuurlijk ook verwachten dat ze de straat op gaan en kattenkwaad uithalen, al dan niet in geleende Audi’s RS4 met de kofferbak vol semtex, pentriet, TNT, acetyleen en propaan.

Veiligheidscijfers! Juichen!

Al die dagelijkse Mocro-ellende vinden we in de kleine lettertjes terug in de onderzoekjes van de gemeente Amsterdam. Het is een terugkerende lach-of-ik-schiet-show door de driehoek van 020: de presentatie van de veiligheidscijfers. Eerst jubelt deze of gene bobo dat de criminaliteit juist is afgenomen en dat het gevoel van onveiligheid vooral tussen de oren van de Amsterdammer zit. Dat goede nieuws nemen de journalisten uiteraard meteen mee in de kop van hun kattebelletje (leestijd: 1 minuut). Dan komen er wat minder fraaie conclusies en noemt burgemeester Halsema de cijfers alarmerend en reageert de politiek geschokt.

Een fatsoenlijk mens denkt: nou mens, wat dacht je van etnisch profileren, preventief fouilleren, overal hoogwaardige camera’s ophangen en zwaar straffen. En benoem het probleem, want heel Amsterdam en Nederland weet heus wel dat het om Marokkanen gaat.

Maar GroenLinks en D66 en nu ook de Partij van de Allah steken de kop in het zand. Kameraad Groot Wassink is dé Marokkanenknuffelaar bij uitstek, denk maar aan het wegmoffelen van het rapporten over islamitische potenrammerij. Alles is ondergeschikt aan zijn diversiteitsobsessie.

Openlijk praten over het Marokkanen-drama en verregaande maatregelen nemen blijft een taboe bij politici en bij media. Het uitstekende boek Het Marokkanen-drama van Fleur Jurgens veroorzaakte eventjes opschudding maar daarna ging men weer over tot de orde van de dag. Antropoloog/criminoloog Frank van Gemert publiceerde Ieder voor zich en Paul Scheffer Het Multiculturele Drama maar er gebeurde niets met na die alarmerende publicaties door die keurige en betrouwbare wetenschappers.

Huilen met de non-binaire Halsemabode

Neem het rapport met de veiligheidscijfers dat recentelijk werd gepresenteerd: De meeste journalisten van bijvoorbeeld de Halsemabode zijn te lui om die rapporten in te zien en interviewen liever een puisterige singersongwriter van veertien met een groene parkietenkuif die net non-binair is geworden en met hullie wenst te worden aangesproken, hetgeen de hoernalist in kwestie maar al te graag doet.

Ik heb gewoon even het Veiligheidsplan Nieuw West 2019-2022 er bij gepakt. Kleine moeite. Daar staat alle ellende, zoals recentelijk werd benoemd door de Amsterdamse driehoek, terwijl het plan bijna vier jaar oud is! Ouwe koek! Samengevat: er is helemaal niets veranderd in al die tijd. Sterker nog: het is alleen maar erger geworden. En Amsterdam doet helemaal niets: stel je toch voor dat je de Marokkaanse gemeenschap stigmatiseert! Halsema klaagt over een tekort van zo’n 300 agenten maar dat zal geen niets uithalen tegen de misdaadepidemie in narcostaat 020 want de politie is met handen en voeten gebonden aan de oekazes en de “fatsoensregels” van Groot Wassink cum suis.

Ik heb deze maand nog geen lachende agenten bij iftars gezien (wel het Kadaster - red.) en dat is een goed teken. Heeft het gezag in Amsterdam kennelijk toch iets geleerd van de corona. En ik neem aan dat de politie in Nieuw West gewoon een broodje op straat peuzelt tijdens de vastenmaand. Dit in tegenstelling tot Molenbeek, waar de flikken van hogerhand opdracht krijgen om tijdens ramadan niet te roken en niet eten en te drinken op straat tijdens hun zeldzame patrouilles. Stel je voor dat de jongeren boos worden. En dat is precies wat Halsema niet wil: Marokkanen boos maken. Burgemeester, verbied de verkoop van wiet in koffiesjops en het liefst nog vóor het Suikerfeest: dan is je doelgroep niet heel boos maar juist heel blij. Eid Moebarak!