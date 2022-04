Kijk dit zijn wij dan, morgen, op zwemplas Dilkensplas bij Ohé en Laak. Het wordt oud-Hollands LOEIHEET. Een graad of 20. Misschien wel een graad of 22. En in het zonnetje gewoon een graad of 25. Wat kan ons het schelen. Allemaal morgen de baas bellen en niet komen, dikke lul koud bier. We zien elkaar op het strandje van de Dilkensplas. Woont u in het noorden, dan gaat u gewoon naar zwemplas Gasselterveld te Gasselte. Bikini mee!