En dan kwam er van de week het zoveelste IPCC 'alarm' rapport uit, waarin onder meer werd vermeld dat de ontbossing een groot mondiaal probleem is, het stond er werkelijk, echter, en daarna ben ik maar hoofdschuddend gestopt met lezen, dat gold pertinent NIET voor het vandaliseren van ecosystemen tbv biomassa. Want die worden terug geplant he.

Aldus, is de, onder politieke druk volkomen kromgegroeide drogredenering; over een jaar of 60 staat er daar weer een keurig aangeplant zielloos en onleefbaar rijtjesbos waar de levende have zich hopelijk nét heeft weten te herstellen van de verwoesting, zodat die zich net herstelde, fragiele, habitat opnieuw in één grote industriële vernietigingshaal neergemaaid kan worden. En hop rechtstreeks de verbrandingsovens in.

Is goed voor de natuur.

En dan zitten ze hier in NL traantjes te huilen omdat er ergens een halve hectare land teveel stikstof opvangt en daarom de geelgestreepte dwergkever geen eitjes wil leggen en ommegod dat is ERG want biodiversiteit!!11!

Volkomen los van iedere werkelijkheid of realiteit.