Wanneer gaan we eindelijk het CO2-probleem en het Groningse Gas-probleem loskoppelen. Gas is een prima brandstof, natuurlijk niet CO2 neutraal, maar gewoon een prima middel om warmte mee te genereren. Niet voor niks wordt er in Duitsland ook gewoon ingezet op gas om klimaatdoelen te realiseren. Wij hebben de infrastructuur en nog 300-500 miljard aan aardgas in Groningen zitten. Het issue daar is de huizen van de groningers en het ongekende onrecht wat hen wordt aangedaan. Maar met 500 miljard moet je die mensen toch schadeloos kunnen stellen? Met 500 miljard kun je toch een oplossing verzinnen voor die paar honderdduizend mensen? Bouw een stad in het markermeer of ijsselmeer, weet ik veel. Leegpompen. Die energietransitie is maar met 1 reden en dat is het groningse gezeik. Ik maak me sterk dat daar een andere oplossing mogelijk moet zijn waarbij we gewoon gas kunnen blijven gebruiken.

Dan, het CO2 probleem. Persoonlijk vraag ik me heel erg af of het mogelijk is om dat als mensen te beinvloeden, maar soit. Er is maar 1 oplossing en dat is kernenergie. Als de GLérs en klimaathysterici werkelijk denken dat je een complex, goedwerkend, welvarend economisch systeem kan omver werpen zonder alternatief te bieden dan ben je echt van de ratten besnuffeld. Het kan best een tandje minder, het kan best een tandje beter, maar radicale koerswijzigingen gaat desastreuze gevolgen voor de economie en daarmee de klimaatdoelen hebben. NIet voor niets is bewezen dat er maar 1 echte oplossing is voor het klimaatprobleem: je BNP moet omhoog. Hoe hoger dat is, hoe meer mensen zich druk maken om het klimaat en het milieu. Dus: maak China welvarender en ze gaan zich druk maken om het klimaat. Dat is wat de data suggereert. Economische systemen radicaal hervormen gaat leiden tot minder aandacht voor natuur en milieu. Simpel gezegd, als je dak van je huis waait, ga je ook niet beneden je plintjes afkitten. Of wel?