“ The supreme function of statesmanship is to provide against preventable evils“

Voor olie en benzine zijn we grotendeels afhankelijk van de Golfregio. De meest volatiele regio in de wereld. Waar Iran en Saoedi-Arabië elkaars vijanden zijn. Waar Iran met een enkel schip in principe in staat is om de Straat van Hormuz af te sluiten. Alwaar een groot deel van de wereldolieproductie moet passeren. Waar Jemenitische opstandelingen op sandalen in staat zijn de grootste raffinaderij van Saoedi-Arabië stil te leggen.

Van die regio zijn we afhankelijk. En dat weten we al vijftig jaar. Europa had net als Frankrijk nu met behulp van kernenergie goeddeels zelfvoorzienend kunnen zijn.