@Der Schnitzeljäger Doordat de kolencentrales op 35% max mogen draaien, missen ze inkomsten. En deze inkomsten zijn niet vastgezet, en nu dus onderhevig aan de huidige prijspieken. Ze moeten dus meer gecompenseerd worden. We hebben nu de situatie dat: EN we nemen ons eigen gas niet af, EN we nemen geen/minder russisch gas af EN we laten kolencentrales minder hard draaien. Weet dat het vol laten draaien van die kolencentrales evenveel co2 uitstoot geeft als dat je gas zou verbranden. Was verleden week in het nieuws. Vol open dus, om die prijs te drukken, maar dat gebeurt niet. Ik concludeer hieruit dat de overheid die hoge prijzen dus aanstuurt. Ze vinden het dikke prima.