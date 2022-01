: het volk knechten als je lokale muntje slecht gaat is inderdaad een optie. Meestal voorbehouden aan dictaturen of communistische heilstaten. Meer voor de hand ligt het nationaliseren van bezittingen om de munt te dekken. De Nederlandse pensioengelden lonken. Deze zijn met zo'n 1800 miljard zelfs op Europees niveau een goedgevulde snoepzak, vergeet niet veel landen opereren op het omslag systeem. Daarna kun je dan ook allerlei burgereigendommen toeeigenen, you will own nothing and be happy uitspraak in het licht van de status van de EURO geeft je koude rillingen.