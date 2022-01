Ik zie meerdere reaguurders posten dat het wel best is en we zo geld gaan terughalen van de EU. Ik laat even buiten beschouwing dat ik zo'n bewuste race naar de bodem van de put ideologisch onaanvaardbaar vind, daar kan iemand anders over denken. Dan blijft het praktisch nog steeds een heel slecht idee.

Het probleem in Nederland is nooit geweest dat we te weinig geld uitgeven. Zeker de laatste twintig, dertig jaar is de rijksbegroting enorm gegroeid. Onze zorguitgaven (bijvoorbeeld) zijn enorm gegroeid, maar het aantal IC-bedden is lager dan pakweg 10 jaar geleden.

Er wordt nu een enorme pot geld gecreerd, waar nog geen heel duidelijk doel voor bestaat. Daar gaan ze of hele incidentele dingen mee gaan doen (en dat leidt vaak niet tot structurele oplossingen, zodra de subsidie ophoudt stopt vaak ook het initiatief). Of ze zijn nu niet eerlijk, en gaan structureel boven de stand leven. Dat is ook niet strutureel houdbaar.

Je las al dat Defensie helemaal de mensen en plannen niet heeft om dit geld goed te besteden. Wat krijg je dan? Nieuwe internationale faaljager-projecten en eenmalige aanschaf van materialen waar geen onderhoudsbudget voor wordt gereserveerd. Kortom, nu via Europese aanbesteding Alfa Romeo vrachtwagens kopen die over vijf jaar allemaal staan te roesten vanwege gebrek aan moertjes, boutjes en algeheel Italiaans gebrek aan grundlich ingenieurswerk.

Overigens is dit helemaal geen EU geld, en betaal je afdracht aan de EU op basis van de grootte van je economie. Aangezien Rutte IV deze zak fictief geld gaat gebruiken om die economie op korte termijn wat steroiden in de reet te spuiten, zul je dus zien dat de afdracht op een bepaald moment omhoog gaat.