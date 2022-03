Biden bovenstaand over Poetin als afsluiter van z'n speech in Polen: "For God’s sake, this man cannot remain in power." Ja, dat is dus een weinig impliciete oproep tot REGIME CHANGE in Moskou. De tekst stond waarschijnlijk niet op z'n teleprompters, maar staat wel in het officiële transcript - wel zo eerlijk! Woordvoerders draaiden vervolgens overuren om Bidens improv terug te draaien, waarvan dit waarschijnlijk de mooiste spin was: "The President's point was that Putin cannot be allowed to exercise power over his neighbors or the region. He was not discussing Putin's power in Russia, or regime change," the White House official said." LOL, ja maak het nou.