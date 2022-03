Voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn legde de vinger op de zere plek: Militaire conflicten ontstaan als de ene partij denkt dat de andere partij zwak is. (BNR 4:37). De NAVO moet niet alleen sterk zijn, maar dat moet ook met enige transparantie aantonen. Het gaat niet louter om de feitelijke situatie, maar tevens om de beeldvorming bij een eventuele tegenstander.

Dat de EU in haar strijd tegen Gaddafi na een paar weken in 2011 al haar kruit had verschoten, helpt daar totaal niet bij. Defensiespecialist John Pike vroeg zich zelfs af of de Europese luchtmacht alleen voor luchtacrobatiek bedoeld was. Nederland doneerde een helikopter omdat onze militaire inlichtingendienst in het weekend onderbezet was. Het lijkt alsof onze deuren wagenwijd openstaan.

President Trump wilde niet ingrijpen in het Oostblok en trok het bondgenootschap in twijfel omdat Europese defensiebestedingen nogal zielig zijn. Terugtrekken uit Irak of Afghanistan terwijl die landen direct vervallen in oude ellende, maakt geen indruk. Nederland staat bekend als beggers army en hulpje aan genocide in Srebrenica. Zulke verdeeldheid en onmachtspolitiek lokt een invasie uit.

De terroristische Islamitische Staat werd gesloopt, hun grond verdeeld tussen Assad & Erdogan. Lokale bondgenoten mochten na bewezen diensten in de stront zakken, dodelijk voor onze reputatie en mogelijkheden in de toekomst samen te werken. Proxyoorlogen zoals Syrië kennen een korte onbezonnen interventie, geen doorzettingsvermogen, geen lange termijnvisie of vertrekstrategie.

Westerse militaire paraatheid, munitievoorraden en behaalde militaire resultaten worden in het Kremlin nauwkeurig gewogen, los van onze zaligmakende politieke proza of verheven principes. Tsjetsjenië, Georgië, de Krim, Donbass en MH17 leverden allemaal gematigde internationale reacties, een soort gedoogbeleid. Poetin doet behoedzaam stapjes voorwaarts, en verkoopt nog steeds olie.

Humanitaire corridors worden regelmatig beschoten. Als je wilt zien hoe dat eruit ziet, kan ik deze beelden van Sky aanraden. Wachten bij de gaarkeuken is levensgevaarlijk, zie deze beelden. Er worden in zo'n hoog tempo oorlogsmisdaden gepleegd, dat nooit meer alles in beeld te brengen is, laat staan te vervolgen. De rechten van de mens en het kind vormen voor Poetin een afvinklijst.

Wie een blik werpt op het consulaat van de Russische Federatie ziet hun herdenking 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Vooral de woorden “Niets is vergeten” krijgen een nieuwe lading. Kijk je naar Mariupol of Aleppo dan zie je dezelfde tactiek van de verbrandde aarde als vroeger. De methodes van toen vormen vandaag een handleiding. Alles mag kapot, iedereen mag dood.

Hier willen we tijdens 4 & 5 mei nog wel eens vergeten dat aan het oostfront twaalf keer zoveel geallieerde soldaten gesneuveld zijn dan in het westen. De slag om Stalingrad gaf 75 keer zoveel doden als D-Day. Die verschrikkingen zijn daar nog niet verwerkt. Wie vrijheid ooit kwijt is geweest, kent haar waarde. On bended knee is no way to be free. Oekraïners zullen zich doodvechten.

Wie een blik werpt op de ambassade van de Russische Federatie, ziet een mooi pakketje schotels op het dak staan. Logisch, want je wilt als grootmacht niet afhankelijk zijn van andermans koperen telefoonlijntje. Geheime communicatie die moeilijk is af te luisteren is belangrijk, maar communicatie via eigen satellieten in eigen beheer is onafhankelijk van derden.

Wat verder mijn interesse trok was deze antenne. Je ziet netjes in het midden de aansluitingen die naar het meest zuidelijke gebouwtje lopen via deze kabel. Ik zal u uitleggen waarom: Beschouw je deze als dipoolantenne, dan staat deze netjes richting Moskou. Deze antenne bevat ook een reeks ringen, een ring-antenne ontvangt of zendt in twee richtingen loodrecht op de rin g.

Een reeks antennes is in staat signalen per antenne samen te voegen, en beter te filteren op ruis, een methode die LOFAR en VLA op grotere schaal gebruiken om het heelal te doorzoeken. Dit is geen moeilijke methode als je het maar in 1 richting doet, dan hoef je alleen af te stellen op het later binnenkomen van signaal op een antennedeel dat verder van de bron zit.

ALS deze antenne ook een reeks ringantennes is, DAN wordt interessant waar deze naartoe wijst. Zuidwaarts richting Geneve en Tunesië. Noordwaarts richting de Shetland-eilanden, het eiland Jan Mayen en over de noordpool heen via de Beringstraat eindigen we in de lege grote oceaan. Recht voor deze rij ringen staat na 420 meter ons Catshuis...

Dat is zo dichtbij dat ik deze antenne, maar ook de rest van hun elektronica, niet meer vertrouw. Dit zijn afstanden voor richtmicrofoons, kleine drones, richtantennes, zichtverbindingen, imsi-catchers en andere zooi. Ik hoop dat ons kabinet deze crisis zonder laptops, tablets, telefoons of horloges bespreekt in een kooi van Faraday, liefst een kelder, ver verwijderd van Russisch onroerend goed.

Om vervolgens tot actie te komen die duidelijk genoeg is.

Eentje die verdere escalatie voorkomt