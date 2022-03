Bovenstaand: Joop den Uyl in 1986 over de aanstaande tweedeling tussen UberEats-bestellers- en bezorgers, kopers en huurders, Netflix-abonnees en login-lifters.

Alles was al niet wel te betalen en wel niet te betalen. Het CPB kwam gisteren met het recessie-doemscenario van een inflatie van "bijna 8% in 2022". Nou, houd mijn bier, dacht De Nederlandse Bank vandaag. Want in hun "sombere scenario" waarin energieprijzen blijven stijgen en Poetin de Sovjetunie blijft herstellen "loopt de inflatie volgens DNB zelfs op tot 9,5 procent dit jaar om pas in 2023 terug te zakken tot 3,4 procent. Nederland komt in dat scenario in een korte recessie terecht."

Maar, geen zorgen, oplossingen zat volgens DNB-president Klaas Knot. "Er is nog steeds winst te behalen door energiebesparing. Veel bedrijven worden nog op 22 graden verwarmd. Ook thuis kan de verwarming wel een halve of hele graad lager." En aan de souplesse van z'n metaforen zal het ook niet liggen! "We halen nu de voet versneld van het gaspedaal en daarmee zetten we de voet boven het rempedaal zodat we dat pedaal kunnen indrukken mocht dat nodig zijn."

Nog even en we zijn allemaal Lotte.

Ergens zijn we allemaal Lotte