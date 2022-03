U dacht misschien dat we er met de oorlog in Oekraïne, de exploderende energieprijzen en de vrijlating van Lil' Kleine wel waren qua ellende in de wereld, maar het kan natuurlijk altijd erger. Daarom geven we nu het woord aan het CPB dat vorige week al een niet al te vrolijke economische prognose presenteerde en nu al de noodzaak voelt om daar een nog minder prettig scenario aan toe te voegen: "Als de oorlog in Oekraïne naast een hogere energieprijs ook een daling van de wereldhandel en de investeringsbereidheid veroorzaakt, dan kan de Nederlandse economie dit jaar in een kortdurende recessie belanden." Waar we vroeger nog een tiental jaar kregen om bij te komen van een recessie zijn we de tegenwoordig de coronarecessie nog niet vergeten en staat de oorlogsrecessie mogelijk al voor de deur. "In het scenario leidt dit tot een aantal kwartalen krimp van het bbp. Op jaarbasis bedraagt de groei in 2022 dan 1,9% en in 2023 is die nihil. De werkloosheid loopt op tot 4,8% in 2023. De inflatie neemt in dit scenario toe tot bijna 8% in 2022, wat de koopkracht verder doet verslechteren tot -5,1%." Dus als het dictatoriale speelkwartiertje van Poetin te veel invloed krijgt op de wereldhandel wordt alles voor u nog duurder en kunt u nog minder koper voor uw euro's. Lekker dan. Nu al zin in de CPB-update van volgende week.