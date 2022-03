NRC 2001:

Rotterdam

'Baby is geld' voor tienermoeders

In Rotterdam heeft een op de vijf Antilliaanse meisjes voor haar drieëntwintigste een kind. Hun aantal groeit. Voor wie is dat een probleem?

Door onze redacteur JANNETJE KOELEWIJN

ROTTERDAM, 17 FEBR. June (21), moeder van een dochter van drie, belt met de sociale dienst in Rotterdam. Ze is boos, ze vraagt: "Waar blijft mijn loon?" Ze heeft nieuwe spullen nodig, omdat ze bij haar vriend is weggegaan. Maar de aanvraag voor extra steun was kwijtgeraakt en nu heeft ze nog steeds geen tafel en geen bed. Hoe dachten ze nou dat het verder moest met haar?

June raakte zwanger toen ze in de vierde klas van het lbo zat. Een ongelukje, maar niet helemaal. "Ik liep al een tijdje, zoals zoveel meisjes, met het idee van kinderen."

Ze werkte in die tijd ook nog in een winkel. Nu niet meer, ze heeft er geen zin in. Twee dagen per week zou ze wel leuk vinden, maar niet voor het geld. "Dan hou je toch niks over. Ik zou nooit zoveel verdienen als ik nu krijg." De uitkering voor haar en haar kind is achttienhonderd gulden in de maand.”