We kennen Jaimie Vaes eigenlijk alleen van korrelige parkeergaragebeelden, gijzelingsvideo's en andere aftermath-foto's, maar nu zien we haar ook eens van een onbeschadigde kant. En we kennen het gevoel hoor, zeker na drie eeuwen pandemie. Dat je dan ein-de-lijk weer eens naar de kapper bent geweest, dat zo'n dame (of heer hè, we maken geen onderscheid) je knipt terwijl zo iemand tegen je aan babbelt over het weer, de laatste roddels over Lil Kleine en (niet of, altijd en) de toestanden in de landelijke politiek en hoe erg dat allemaal is. En dat je na afloop zó overspoeld wordt door het gevoel weer helemaal méns te zijn, dat je in je favoriete netpanty op de frisse tegeltjes van de badkamervloer knielt om een beetje verkoeling toe te voegen aan dat heerlijk warme gevoel van even jezelf zijn, en je daar goed over voelen. Omdat je het waard bent.