Het is een beetje een Oekraïense Plofkip versus Russisch Ei-verhaal: zorgt de westerse mediablokkade van RT en Sputnik er voor dat Poetin geen propagandavoet aan de grond krijgt hier, of versterkt de censuur van het Russische narratief het sentiment vóór Kiev? Zoals eerder gezegd: wij hebben nou niet bepaald het idee dat Poetin de propaganda-oorlog in het Westen aan het winnen is of zoiets. Bovendien doen de Russen gewoon hetzelfde terug en dus is BBC World cum suis daar nu niet meer te zien. Terwijl ónze MSM - hoe belabberd ze ook zijn geworden - toch nog wel echt beduidend eerlijker zijn dan hún staatsomroepen. Maar tegelijkertijd is het zeer problematisch dat "wij" - met onze Eeuwig Verheven Navelstaar over Onze Waarden - juist doen wat we húllie verwijten: oppositiegeluiden smoren en vervangen door een enkelspoor sentiment. Je bent als provider door Brussel strafbaar verklaard als je RT of Sputnik nog doorgeeft. Het Openbaar Ministerie, toch al geen vrienden van vrije uitingen, gaat dat ook in Nederland actief handhaven. Vaarwel, vrij internet.

Ruslandduiders (en echt niet alleen Wierd Duk) verwerpen deze censuur, Freedom Internet (het nieuwe XS4ALL) wil niet normaal maken wat niet normaal is, een Europese journofederatie is enorm tegen en jawel daar zijn ze: ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten heeft op het uiteinde van de pijp gekauwd (sorry, cliché oblige - red.) en concludeert: Dit Moeten We Niet Willen: "Het past niet in onze rechtsstaat om nieuwsmedia, informatiekanalen en nee, zelfs geen propagandazenders als RT en Sputnik te blokkeren. Let op: ik zeg heel duidelijk niet dat RT en Sputnik onafhankelijke nieuwskanalen zijn – dat zijn het niet. Maar het is tegelijkertijd uiterst zorgelijk dat de staat kan bepalen wat een burger wel of niet tot zich mag nemen." Dankjewel, Thomas Bruning.

Vrije toegang tot informatie, dát is de vrijheid die ons beter maakt dan een Russische Federatie, maar ook precies de waarde die onder druk staat. En nu is het Russische staatspropaganda en snapt iedereen het. Maar straks is het niet alleen Tuschinski dat de Complotmarmot geen platform wil geven, of de Balie die Forum geen deelname aan debatten verschaft: dan riskeren zij een totaalverbod. Is dat écht wat we "willen"? Zo ja: Okee. Maar dan komt er een dag, dat GeenStijl ook niet meer mag. En wereldvrede zal uitbreken, duizend bloemen zullen bloeien en de hele redactie zal veroordeeld zijn tot een leven lang freelance copywriterschap. Op goedkope Chinese laptops, matig gemotiveerd door slechte automatenkoffie en met heel veel saudade naar een digitale vrijheid die misschien wel nooit bestaan heeft. *Snif*