In de zuidoosten van de VS zijn warmtepompen al decennia het meestvoorkomende systeem. Handig, want een warmtepomp is precies hetzelfde apparaat als een airconditioner. In de zomer worden ze dan ook als A/C gebruikt en in de winter draait-ie de andere kan op en zorgt het voor de verwarming. Tenminste, als het niet te koud is. Beneden het vriespunt kan je het wel vergeten en moet er worden overgeschakeld naar een andere warmtebron.

Waar niemand het over heeft is de herrie. Het is al duidelijk hoorbaar in de gewone stand, maar omdat het systeem als het vochtig is al snel een ijslaag opbouwt moet hij om de zoveel tijd even in de ontdooistand en dan giert hij erover. Het duurt maar een paar minuten, maar als iedereen er straks een heeft zal er vrijwel altijd minstens één bezig zijn met ontdooien.

Wordt nog leuk in Nederland waar de huizen bovenop elkaar staan.

Overigens, waarom installeert men in Nederland geen "split systems" met een element in elke kamer? Je hoort nooit iets over die mogelijkheid. Misschien omdat je dan ook de A/C optie kan gebruiken?