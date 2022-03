Als het om pure emotione muziek gaat: eeen prachtige cover van Autumn leaves:

Eva Cassidy:

As someone said in another comment, Eva takes a well-known song, makes it her own, and thereby setting the standard. Any "original" versions are rendered substandard!

When she sings, there is no way that anyone who knows or loves music cannot simply stop what they are doing, listen, and be incredibly moved.

It's magic. It's Eva.

And we miss you Eva.

www.youtube.com/watch?v=xXBNlApwh0c

Een andere cover van haar over the Rainbow:

www.youtube.com/watch?v=2rd8VktT8xY

Een andere mooie stem:

Peaceful Easy Feeling cover:

www.youtube.com/watch?v=drtwD8Mw6qw

Geen Eyes - Kate Wolf

www.youtube.com/watch?v=PsXGzblg7Ws

In de serie: cute girls with cowbells (speciaal voor Kees Kasteelpro) een leuke Linda Ronstadt coverband, die het vooral van de zangeres moet hebben om de boomers te laten dansen:

youtu.be/PzyghwC274k?t=3575