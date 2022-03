Het was even kalm op de treurige dorre vlakte van de brandende zendmasten. De anti-5G-beweging was immers even druk met andere dingen. Het ontkennen van corona, aanvallen van teststraten, zorgvuldig uitknippen van een jodenster en daarop de tekst 'ONGEVACCINEERD' kalken, intimideren van Pieter Omtzigt, het lezen van het boek Het Coronabedrog van Thierry hips Baudet, uiteenzetten van DE FEITEN, vaccinaties 'injecties' noemen, luisteren naar groep 6-spreekbeurtje van Raisa Bommendinges, knutselen van verbindende teksten op gele parapluutjes, blckbkxkbkkx.tv kijken, omver geschoten worden door waterkanon, aangifte doen tegen die en die, dansles van Willem Engel nemen, 'JAMAAR ZWEDEN' roepen, op Twitter ruzie maken met Marc Van Ranst, ophangen van posters van complotmarmot Gideon van Meijeren, luisteren verhelderende 'muziek' Bange Hans & kaassoufflé (ook de podcast), voorhoofd van Robbert van den Broeke interpreteren en de voorbije dagen natuurlijk: het uitleggen van de mildheid van de Russische acties in Oekraïne. Ook erg belangrijk, maar nu is het weer raak. Zendmasten in de fik. De vierde in korte tijd in Gelderland. MENSEN WORD WAKKER