Ach ja, het gaat weer over Guy Verhofstadt en Hans van Baalen. Die zijn natuurlijk helemaal schuldig aan de huidige ellende. (NOT)

Paar probleempjes met deze toch al zeer simplistische theorie.

De "Oranje Revolutie" was al in 2004. En echt ruim daarvoor waren de MEESTE Oekraïners het hele Russische overheersing al zat hoor.

Toen stonden Hans van Baalen en Guy Verhofstadt er niet hoor.

Die mensen in 2013-2014 waren "hun" corrupte laaf van Rusland Janoekovitsj al heel lang zat. Maar terwijl zij naar het westen wilden, al heel lang, werden ze na jaren onderhandelen over een bepaald associatieverdrag keihard in hun reet geboord. Dat was de druppel. En met Rusland EN met de EU was acceptabel maar niet zo genaaid worden. Het was niet Hans van Baalen die Janoekovitsj op de vlucht deed slaan maar miljoenen mensen in zo'n beetje alle steden.

Dus kap daar nu eens mee, of doe de moeite om je in te lezen in wat er werkelijk is gebeurd.

Guy Verhofstadt en Hans van Baalen waren daar op uitnodiging. Van HET VOLK. Om ze een hart onder de riem te steken. Dat ze weldegelijk hun eigen keuzes konden en mochten maken. En NEE het was niet alleen Maidan (betekent gewoon plein) het was OVERAL ook in Donetsk en Luhansk maar sommigen hier blijven het narratief van het Kremlin volgen.

Je zou zeggen dat nu tenminste blijkt dat het altijd de Russen waren die een volk wilden onderdrukken? Toch?