Validisme is de grondslag van de Nederlandse maatschappij.

Wie dom is moet keihard werken voor weinig geld en wie slim is krijgt een luizenbaantje met een schandalig groot salaris.

En het is volledig geaccepteerd. Discrimineren op intellect daar is immers het hele scholensysteem op gebaseerd.

Kinderen gaan verplicht naar school zodat de overheid ze uiteindelijk kan indelen in denkniveau. Na de CITO toets komt dat moment.

Er wordt tijdens deze toets vooral ingedeeld op intellect en zijn andere goede eigenschappen zoals kunstzinnigheid, originaliteit, sportiviteit, sociale eigenschappen etc van onderliggend belang.

Het gaat om de score van het intellect.

Wie de hoogste score heeft mag/moet naar het VWO.

Om daar goed te presteren moet je niet alleen erg intelligent zijn maar vooral ook zeer volgzaam. Scepsis over de materie wordt niet op prijs gesteld.

Dat is de staat van wetenschap immers heden ten dage.

Daarom denken veel hoogopgeleiden tegenwoordig dat ze boven de maatschappij staan en kijken huizenhoog neer op 'het gewone volk'.

Dat is validisme. Da's compleet geaccepteerd.