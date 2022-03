Wat nou weer AD. Hebben we ons verdomme twee jaar lang voorbeeldig gedragen, krijgen we deze publicitaire trap na in de ballen cq. voorbips. We zijn kaler, dikker, platvoeteriger, gerimpelder alsook eczemischer geworden volgens gezondheidsexperts allemaal mensen die middeltjes en behandelingen verkopen tegen kaalheid, platvoeten, rimpels en eczeem. En met dat dik worden viel het ook wel mee, want we konden niet naar de kroeg weet u wel. Maar dan nog. Het laatste wat we Dit Land Juist Nu nodig heeft is dit soort quasi-journalistiek die waarschijnlijk niet eens door adverteerders betaald is, maar dat eigenlijk wel zou moeten zijn omdat het echt nul komma nul zinnige informatie bevat. Wat je zegt ben je zelf AD!