Nou wat denkt u?

A) 12 kilo meubels

B) 12 duizend kilo meubels

C) 12 miljoen kilo meubels

D) 12 miljard kilo meubels

E) Wij vertrouwen stemcomputers niet

F) Dit is een false flag

G) Allemaal bedoeld om de mensen af te leiden van de nieuwste show van Robert Jensen waarin Thierry Baudet te gast is

H) Sywert did nothing wrong

I) Anders, namelijk...



ANTWOORD

Het antwoord is dus 12 miljard kilogram meubels. 12 miljard kilogram! Dat zijn genoeg meubels om de hele dag op te zitten kijken naar een show waarin Yvon Jaspers, Wendy van Dijk en Gaston van de Postcodeloterij vrijgezelle boeren op de grens tussen Polen en Oekraïne koppelen aan vrouwen die net 50 uur achter elkaar hebben gedanst op een onbewoond eiland met 83 knikkerbanen die allemaal uitkomen in de navel van Mattie en/of Wietze, plus een praktische all weather set voor in de tuin. Twaalf miljard kilogram meubels hee, geen wonder dat iedereen in Dit Land de hele dag op zijn luie reet zit. Zeg CBS, hoeveel miljard kilo meubels hebben ze eigenlijk in Oekraïne?