Poetin is kil en duister, hij is al bijna dood… Zelfs de tijd is ’n vijand voor hem.

Als complete steden worden platgegooid en de mensen niet kunnen vluchten, houdt ’t op.

In het belang van het leven van alle Ukraïeners zouden ze nu moeten buigen en zich overgeven maar daarmee hebben ze niet verloren en zijn ze niet gebroken.



Rusland heeft niet het geld en de manschappen om Ukraïne blijvend te bezetten. Time is on their site! Denk maar eens terug aan hoe het de Russen verging in Afghanisten.

Uiteindelijk zal het licht deze duisternis verjagen. Tegenstand bieden zal Poetin aanzetten tot het inzetten van steeds verschrikkelijkere wapens. Hij bombardeert ook al ziekenhuizen om door middel van terreur af te dwingen dat hij zijn zin zal krijgen. Uiteindelijk zal hij alle tegenstand uitschakelen en ligt Ukraïne in puin en tussen het puin zullen dan miljoenen doden liggen.

Nederland capituleerde pas na het bombardement op Rotterdam. Verzet bleek zinloos te zijn en ook al is Ukraïne veel sterker dan Nederland toen was, uiteindelijk is Ukraïne kansloos tegen deze monsterlijke overmacht die zich op geen enkele wijze schijnt te bekommeren om menselijk lijden.



Maar er is ook hoop na ‘n overgave.

Poetin lijdt aan kanker en heeft zelfs in eigen land weinig steun. Zijn opvolgers zullen opstanden vrezen als ze zijn beleid voortzetten. Er volgt nu eerst een bittere tijd voor het Ukraïense volk maar aan het eind van de tunnel is licht.

De NAVO en de EU mogen Poetin nu alleen geen enkele aanleiding geven om de oorlog te laten escaleren. Hij heeft niets te verliezen en in z’n val zal hij ’t liefst de hele wereld meesleuren zoals Hitler graag zou hebben gedaan maar die beschikte niet over duizenden atoombommen…

Intussen in Nederland...

Kaag wil in tegenstelling tot Hoekstra niet ‘terug naar de tekentafel’. Er dreigt een derde wereldoorlog en ten gevolge daarvan, een wereldwijde recessie. Energieprijzen stijgen sneller dan een losgelaten helium-ballon. Dat zal voedsel niet alleen veel duurder maken vanwege de hogere productiekosten maar ook vanwege de schaarste die daarop volgt. Bovendien zal de vraag naar voedsel ook nog eens toenemen omdat landen voorraden zullen willen aanleggen, zoals in crisistijden gebruikelijk is. Zelfs de Oude-Egyptenaren deden dat al.



Omdat de inflatie ongekende hoogten bereikt, zullen mensen met een kleine beurs in nog zwaarder weer terechtkomen dan waar ze nu al in zitten. Vanwege de woningnood zullen huren en verkoopprijzen van huizen verder blijven stijgen, nog los van de druk die er op die markt zal worden uitgeoefend als er vele tienduizenden vluchtelingen naar Nederland komen.

Maar Kaag weigert hierover te praten. Ze wil de boeren uitkopen zoals is afgesproken in de akkoorden die uiterst moeizaam in negen maanden tot stand zijn gekomen. Nederland zal daardoor afhankelijker worden van het buitenland, dat er niet over zal peinzen in geval van voedselschaarste Nederland bij te staan. En waar gaat het eigenlijk om? Stikstofbeleid! Nederland hanteert strengere normen dan andere landen en dat kost inderdaad erg veel geld. Weggegooid geld want Nederland produceert veel NOx en NH3 omdat Nederland overbevolkt is. In de afspraken hierover is daar geen rekening mee gehouden. Een land als Denemarken bijvoorbeeld heeft ook veel landbouwbedrijven maar omdat het land zo dunbevolkt is, worden de stikstofwaardes niet overschreden.

Nederland wordt feitelijk bestraft voor het opnemen van miljoenen mensen uit andere landen en eigenlijk dubbel bestraft omdat Nederland een exportland is van landbouwproducten. De Nederlandse boer produceert meer en milieubewuster dan boeren in het buitenland en de Nederlandse boer vult de tekorten in andere landen zelfs aan. Als boeren uit het buitenland de taken van de Nederlandse boeren moeten overnemen als ze ermee moeten stoppen van Kaag, zal dat meer schade voor het milieu opleveren dan als de boeren in Nederland hun productie zelfs zouden verhogen.

De manier waarop e.e.a. wordt berekend is volstrekt verkeerd. Het klopt dat de Nederlandse waardes in absolute zin te hoog liggen maar teruggerekend naar het bevolkingsaantal, de oppervlakte van Nederland en de landbouwproductie-eenheden per Nederlandse boer, zit Nederland relatief gezien zelfs ruim onder het toegestane maximum.

Maar Kaag berijdt graag haar stokpaardjes ‘milieudrammen’ en ‘klimaat-onzin-verkopen’ en smijt 35 miljard weg terwijl de Nederlanders zienderogen verarmen en haar beleid juist schadelijk is voor het milieu! Het is net zo verkeerd als beweren dat bomenkap en kaalslag van bossen goed zijn voor het milieu. Desondanks gebeurt het en ook Timmermans denkt dat hij goed bezig is door dit alles te promoten.

Laten we hopen dat Hoekstra zijn poot stijf houdt en Kaag het gekapte bos instuurt. Misschien wordt het ook eens tijd om compleet incompetente mensen te vervangen door specialisten met kennis van zaken, die niet lid zijn van politieke partijen en daarom onbevooroordeeld het beleid kunnen uitvoeren dat noodzakelijk is.

