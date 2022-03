Volgens het wetboek van strafrecht nog steeds hetzelfde.

Verkrachting in de wet

Verkrachting is strafbaar gesteld in art. 242 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Bij verkrachting gaat het om door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een ander dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Van verkrachting kan sprake zijn wanneer het lichaam van de ander is binnengedrongen met de penis of vingers, maar ook met een voorwerp. Het is vaste rechtspraak dat al van verkrachting wordt gesproken wanneer een vrouw tussen de schaamlippen wordt aangeraakt. Een opgedrongen tongzoen wordt tegenwoordig niet meer aangemerkt als verkrachting, maar als een ontuchtige handeling.