@zeurmachine | 19-02-22 | 12:02

Putin is een strateeg?

Putin is een enorme manipulatieve, impulsieve totaal niet te peilen demagogische rancuneuze despoot die zich al vele jaren laat adviseren door een zeer select en klein groepje adviseurs. Een ervan had een jaar voordat Trump meedeed aan de verkiezingen voorspeld dat de VS binnen 5 jaar zou veranderen in politieke chaos tussen links en rechts met mogelijk een opsplitsing of het afscheiden van een aantal staten binnen de VS. Had ie bijna gelijk gekregen.

Ach, u kunt dit ook allemaal zelf lezen in twee uitstekende boeken over hem geschreven door twee auteurs die jarenlang relatief dichtbij Putin hebben gewerkt.

Die boeken zijn: The Strongmen, en The New Tsar.