Zo'n steeldief komt van de Flixbus af en loopt een richting uit, en gaat maar een beetje raak pogen om wat te jatten.

Hij springt op de trein en gaat lekker naar een AZC of onderduik adres van z'n clan. Soms slaapt hij in een auto, soms in een matras tussen de Poolse werkers. De buit gaat de grens over.

In het thuisland vieren ze het volop. Geld van fraude en diefstal stroomt binnen. Deel gaat naar de clan baas. De kids worden lekker van school gehaald. Dan kunnen zij het stokje overnemen.