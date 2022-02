Wat denkt die Van der Poel (prachtig portret hier) eigenlijk wel niet, met z'n gore smoel. Dat hij, omdat hij een Nederlandse opa heeft, zich kan bemoeien met de manier waarop WIJ NEDERLANDERS de schaatssport manipuleren. Schaatsen is namelijk ONZE sport. WIJ bepalen de regels in het schaatsen. Wij bepalen of er mensen doping gebruiken. Wij bepalen waar de blokjes liggen. Wij bepalen wie de starter is. Wij bepalen hoe hard het ijs is. Wij bepalen wie er mee mogen doen. En niet de Noren, niet de Canadezen, niet de Japanners, niet de Angolezen en zéker niet de Zweden. En zéker niet die 'eigenzinnige' zak patat met z'n gezeik over 'gruweldaad' en 'groot schandaal'. Wat gruweldaden waren: het ontvoeren en verminken van kinderen door het Leger van de Heer in Oeganda. Nou nou nou het ijs is een tandje harder of zachter en er stond een artikeltje op schaatsen.nl. Als je er zo veel problemen mee hebt, Van der Poel met je dikke bek, dan richt je toch lekker www.schaatsen.zw op en dan ga je daar maar liggen zeiken? Schaatsen is van ONS ja, wij zijn Nederland, wij zijn de beste in schaatsen, en als het dooit zijn we ook het beste in zwemmen. Wij hebben schaatsen bedacht en in Zweden is de multiculturele samenleving zwaar mislukt. In rit 2 Roest en in rit 4 Bergsma!

UPDATE: Commentator Herbert over Graeme Fish, de eerste schaatser in actie: "Hij moet natuurlijk wel een tijd zetten." Lekker Herb

UPDATE: Roest is begonnen. De sfeer is er helemaal uit. Zijn dit de Noord-Hollandse clubkampioenschappen of de Olympische Spelen? Wat is het ook mooi als je de uitslag al weet

UPDATE: Roest begint veeeeeeeeeel te langzaam. Nu al rondjes 31. Helemaal maf gemaakt door die gekke Zweed

UPDATE: Het komt niet goed met Roest. Er is ook berusting bij de slome coaches. Hij zal wel niet fit zijn. Roestig

UPDATE: Nou, hij gaat versnellen hoor. Terug naar de 30.0. Heeft hij ons allemaal Roest in de ogen gestrooid?

UPDATE: Ja hoor, allemaal rondjes 29 nu. Geloofden we toch weer gewoon in het gelul van Herbert en Martin

UPDATE: 12.44.60 voor Roest. Toch een duimpje bij de coaches. We gaan effe een halfuur wat anders doen. Tot straks, tot Bergsma!

UPDATE: Geen medaille Bergsma

UPDATE: WERELDRECORD VAN DER POEL

UPDATE: Zilver voor Roest! Die Zweed is corrupt

Loting