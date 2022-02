Een open deurtje in de onderzoeksresultaten over politieslachtoffers: als u een compleet doorgesnoven drugswous bent, heeft u een grotere kans om te sterven bij een confrontatie met de politie dan wanneer u zich normaal en rustig gedraagt. Toch handig om te weten. In het onderzoek zijn alle vijftig fatale politie-incidenten uit 2016 tot en met 2020 meegenomen waarvan het Rijksrechercheonderzoek is afgesloten en de resultaten zullen u niet verbazen. 84 procent vertoonde verward gedrag, dat vaak voortkwam uit het overmatig snoepen van drugs of alcohol, en in bijna de helft van de gevallen was het slachtoffer geïmporteerd vanuit een niet-westers land. "De cijfers bevestigen een beeld dat al langer bestaat: het gaat vaak om verwarde personen, veelal uit een lagere sociaal-economische klasse, die kampen met psychische problemen en overmatig drugs- of alcoholgebruik." Oftewel, de probleemgevallen die nu door de naden van de kapotbezuinigde ggz-zorg vallen zorgen voor een enorme mentale last op de schouders van de agenten die moeten ingrijpen op een moment dat het al te laat is. Een probleem dat grotendeels is ontstaan door belabberd beleid en dus ook opgelost moet worden met beleid. En tot die tijd blijft het gevaarlijk om een agressieve dwaas te zijn. Nou ja, voor Europese begrippen dan, want voor onze Amerikaanse vrienden: dit zijn dus vijftig incidenten in vijf jaar en niet in vijf dagen.