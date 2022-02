De politie adverteert met 'waakzaam'.

Dus ik kijk nog eens even in het woordenboek.

[waakzaam] ""oog op of over iets houden, er voortdurend op toezien""

Dan durf ik wel te stellen dat de politie heeft verzaakt. Als de politie ""waakzaam"" was geweest, had de politie dit weten te voorkomen.

Dus of zet een kruis door 'waakzaam' op de politie auto's of verander het in 'waakzaam (als U geluk hebt).'