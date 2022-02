Voor alle 'lees de hele uitspraak' roepers (die staat hier, red.). Voor alle 'maar we straffen in Nederland echt wel streng hoor' roepers. Voor alle 'maar moeten we dan iedereen altijd maar levenslang opsluiten' roepers. Voor alle 'in de gevangenis leer je niets' roepers. Voor alle 'het gaat in een strafzaak om de dader en om de feiten, niet om de nabestaanden' roepers. Even een minuutje luisteren naar Martijn aub. En, als u durft, doorlezen onder de vouw.

Hier. Feiten. Van rechtspraak.nl

Op 24 oktober 2020 heeft er een verkeersongeval tussen een politievoertuig (Mercedes-Benz) en een personenauto (Seat) plaatsgevonden op de N270 in de richting van Well. Dit gebeurde nadat de bestuurder van een politievoertuig op de rechterrijstrook van de N270 was gestopt, om een kort daarvoor aangereden das van de rechter rijstrook te halen. De bestuurder van de Seat botste nagenoeg exact 2 minuten later tegen de achter het politievoertuig staande bestuurder van het politievoertuig en diens voertuig. De bestuurder van het politievoertuig, [slachtoffer 1], overleed als gevolg van deze aanrijding. De bijrijder, [slachtoffer 2], van het politievoertuig stond voor het politievoertuig op de rechter rijstrook. Zij werd door het voorwaarts gedrukte politievoertuig aangereden en raakte hierbij gewond.

Uit het onderzoek naar de toedracht van het ongeval blijkt verder dat:

• De bestuurders van de ongevalsvoertuigen reden over de N270, komende uit de richting van Eindhoven en rijdende in de richting van Well.

• De bestuurder van de Seat op de locatie waar hij werkzaam was aan de [locatie 1] enkele WhatsApp berichten stuurde direct gevolgd door het starten van de applicatie Safari.

• De bestuurder van de Seat ter hoogte van de [adres 2] op zijn IPhone, op de website Kijk.nl, UFC seizoen 2020 aflevering 33 opstartte (rechtbank: een Ultimate Fighting Championship wedstrijd).

• De bestuurder van de Seat om 22:49:50 uur bij de verkeerslichten aan de [locatie 2] , zonder te stoppen, linksaf de N270 op reed bij groen licht, in de richting van Nuenen.

• De bestuurder van de Seat om 22:50:45 uur over de N270, met de linker wielen over de asbelijning tussen de rijstroken voor rechtdoor, reed voor het kruispunt met de [straatnaam].

• De bestuurder van de Seat op dat moment bezig was met het verzenden van WhatsApp berichten (3 berichten: “Gewonnen”, “The eagle en “Has Landed”) die aansloten bij de uitslag van de UFC wedstrijd.

• Dat vanaf het kruispunt N270 met de [straatnaam] zichtbaar was dat er amberkleurige zwaailichten ontstoken waren op ongeveer 1000 meter afstand verderop.

• De bestuurder van de Seat bezig was met het gebruik van Instagram van 22:51:02 tot 22:51:23 uur

• De IPhone twee gebruiksmomenten van WhatsApp registreerde met starttijden 22:51:25u en 22:51:29 uur

• De Mercedes-Benz om 22:49:30 uur stopte voor deze das op de rechterrijstrook.

• Vrijwel gelijktijdig de amberkleurige zwaailichten van de Mercedes-Benz ontstoken werden.

• De bestuurder van de Mercedes-Benz achter het voertuig stond met een geopende achterklep kennelijk doende om een groene kunststof schep met aluminium steel uit het voertuig te halen.

• Elf personenauto’s de politieauto links passeerden

• Om 22:51:30 uur:

1) de Seat zonder zichtbaar sturen of afremmen tegen de achterzijde van het politievoertuig botste. 2) De bestuurder van de Mercedes-Benz door de Seat tegen zijn auto gedrukt werd.

3) De Mercedes-Benz ongeveer 12 meter voorwaarts verplaatst werd waarbij de bijrijder van de politieauto door deze geraakt werd en daarbij letsel opliep.

4) De bestuurder van de Mercedes-Benz na de botsing naar rechts door de voorzijde van de Seat werd meegenomen en als gevolg van het letsel overleed.

5) Door de klap van de botsing de amberkleurige zwaailichten defect raakten.

6) De knipperende waarschuwingslichten van de politieauto automatisch ontstoken werden.

• Na het ongeval tweeëntwintig personenauto’s links aan de Mercedes-Benz zonder in werking zijnde zwaailichten voorbij reden voordat politievoertuigen met zwaailichten de plaats van het ongeval beveiligden.