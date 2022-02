De Profeet van Molenbeek is op bedevaart voor Safari Eurabia . Deze zondag leren we dat de annuleersfeer ook de historische roomse moraal aantast

Caramba! Reis ik helemaal naar Santiago de Compostella om het beeld van Japie de Morenmoordenaar te knuffelen - zoals iedere rechtgeaarde en vooral dankbare pelgrim dat hoort te doen als afsluiting van zijn bedevaart - hebben ze de hierboven afgebeelde heilige weggehaald!

Ik ben dol op roomse poppenkast maar heb gegronde twijfel over het nut er van. Zo kende ik iemand die de pelgrimsweg naar Santiago wilde lopen. Hij had een nare ziekte onder de leden en meer vertrouwen in het opperwezen dan in de medische wetenschap. Het Pieterpad, dat begint in Pieterburen, pikte hij mee als opwarmer. De vrome kloot haalde niet eens de Pietersberg want nabij Sittard werd hij geplet door een Poolse vrachtwagen.

Verder ken ik de nodige idioten die naar Santiago willen wandelen om van het roken en het drinken af te komen. Dat besluiten ze meestal om twee uur ‘s nachts in de kroeg. En dan is er nog die bedevaart zonder God: het legioen fietsers, hardlopers, nordic walkers en rolstoelers dat de Mont Ventoux wil bedwingen in het kader van Groot verzet tegen Kanker.

Ik loop een paar rondjes door de kathedraal en vind alleen een kleine uitvoering van Matamoros, hoog boven het altaar en dus niet knuffelbaar. De suppoosten, type boa maar dan dom, kijken mij bête aan. Eentje zegt dat het is weggehaald wegens besmettingsgevaar tijdens het knuffelen. Een andere kobold fluistert dat het beeld gerestaureerd wordt. Maar er zijn ook geen ansichtkaarten van Japie te koop in het winkeltje vol roomse rotzooi bij de ingang van de kathedraal. Wat zullen we nou krijgen!

Ik ben natuurlijk niet helemaal van gisteren en weet dat het beeld in 2004, meteen na de aanslagen in Madrid, werd weggehaald om abonnees van een niet nader te noemen niet-westerse religie niet te kwetsen. Lees: om woede uit de Arabisch-islamitische wereld te voorkomen.

Dat is dus dezelfde reactie als die van Beatrix na de moord op Van Gogh: die ging de Marokkaanse gemeenschap troosten in plaats van de ouders van Theo.

Rooms Spanje reageerde woedend en vooraanstaande kerkelijke functionarissen zeiden: "Men moet niet proberen historische meesterwerken te slopen alleen vanwege een ongelukkige gebeurtenis. Stel je voor dat Mekka wordt gesloopt omdat het oord beledigend is voor niet-moslims."

Twee jaar later keerde Japie de Koppensneller terug met een kleine aanpassing: zijn slachtoffers, vertrappeld onder zijn peerd, waren nu kuis bedekt met bloemen.

In de Voz de Galicia lees ik dat de curie van de kathedraal besloten heeft om het controversiële beeld van kunstenaar José Gambino naar de Alba-kapel te brengen, een oratorium in de buurt van de Pórtico de la Gloria dat permanent gesloten is. Dat wordt dus een Gouden Koetsje: die zien we nooit meer terug.

Even voor de leken: Sint Jakobus de Morendoder is de beschermheilige van het Iberisch schiereiland en ook de beschermheilige van de Spanjaarden en Portugezen die tijdens de Reconquista, de ontdekkingsreizen en waar ter wereld ze later moslims tegenkwamen ‘Santiago! Santiago! en Santiago y cierra España! riepen voor ze de verklaarde doodsvijanden van het christelijk geloof bloedig te lijf gingen.

De Portugese reconquistadores verjoegen de moorse bezetters in 1249, ver voor de Spaanse buren zich bevrijdden van het mohammedaans-koloniaal juk. Recentelijk mocht ik hem bewonderen in Mértola in de Alentejo. In het museum voor religieuze kunst aldaar hangen twee schitterende 16e-eeuwse panelen van de Heilige Jaap, in vol ornaat en druk bezig met zijn favoriete hobby.

In Valverde, bij de stad Évora staat een standbeeld van Geraldo Geraldes Sem Pavor, een Morenmoordenaar van het niveau van Japie. Vrij vertaald: Geer de Angstloze. De gehelmde reconquistador draagt in zijn rechterhand een zwaard en in zijn linker het afgehakte hoofd van een muzelman. Het beeld van de nationale held is een mix van de Efteling en het Land van Ooit en leent zich daarom uitstekend voor een selfie.

Tijdens het bewind van dictator Salazar was aandacht voor het moorse verleden van Portugal zo goed als taboe. De geschiedenis bestond uit de reconquista en de glorieuze eeuwen van de wereldverovering. Nu staat er in Mértola een standbeeld van Ibn Qasi, een soefiemoslim die over de Algarve heerste. Of hij meer bezoekers trekt dan Jacob de Morendoder even verderop betwijfel ik, maar het is een mooi gebaar van verzoening.

Mohammed el-Fers, met René Zwaap het brein achter het legendarische MokumTV was ooit reisleider van busreizen naar Santiago. Uiteraard via de historische route, met op de terugweg een stop in Lourdes. Mo is gespecialiseerd in wonderen en weet bijvoorbeeld alles van de Mariaverschijningen in de Staatsliedenbuurt.

Ik sprak Mo via de mail: "De eerste keer dat ik in Santiago kwam, ergens in de jaren zeventig, stond het beeld Matamoros nog gewoon prominent in zijn eigen kapel. Het jaar daarop hadden ze de onthalsde Moren keurig weggewerkt tussen enorme hoeveelheden geraniums. Wist je overigens dat ze in 1273 of daaromtrent, zoiets ook in Haarlem hebben meegemaakt? Toen verscheen Sint Bavo op de wolken om de Haarlemmers aan te vuren tijdens een kruistocht. Wat bijzonder is, is dat engelen die loodzware sarcofaag van onze morendoder van Jeruzalem naar Galicië konden overvliegen, maar ach ja, dat deden ze ook met complete huizen.

Tuurtje, bekijk op You Tube mijn MokumTv-documentaire over Sint Jacobus de Morendoder en gedraag je een beetje aan het graf van die door engelen overgevlogen apostel. En doe een beetje voorzichtig als je mee wilt zwaaien met 's werelds grootste wierookvat?"

Het is verontrustend te noemen dat zelfs de Spaanse roomse kerk nu zwicht voor die woke shit. Mijn Portugezen doen gelukkig niet mee aan die krankzinnige nieuwlichterij uit Amerika. Neem nou Lagos in de Algarve. Uit deze havenstad vertrokken ontdekkingsreizigers als koning Hendrik de Zeevaarder, Gil Eanes, Vasco da Gama en Columbus. In het dialectisch jargon van GroenLinks en Bij1 zijn deze volkshelden koloniale klootzakken die op de vuilnisbelt van de geschiedenis thuishoren. Geen haar op het hoofd van de Portugees denkt er echter aan om historisch en cultureel erfgoed te dumpen vanwege hysterisch krijsende sociale rechtvaardigheidsstrijders en hun bondgenoten van een niet nader te noemen niet-westerse religie. Pero bueno! Ik reis door naar Covadonga, de bakermat van rooms, royaal Spanje, waar het beeld van koning Don Pelayo staat. Pelayo luidde het begin van de Reconquista in. Wederom een bedevaartsoord! Adiós!

