: Odorex of Odorono in de disco

Durex of anders gono in de disco

Ik wordt haast gek van al die geile chicks

Maar als ik bij ze sta dan zeg ik niks

Laatst greep iemand mij van achteren beet

Maar het was een gozer als een wijf verkleed

Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak

Want ik heb de Durex in mijn achterzak