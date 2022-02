Korn, we hebben het in de titel maar even met hoofdletter geschreven, maar nu niet meer: het gebruik van hoofdletters 'is alleen maar zonde van de tijd', zo zei "iemand" ooit op GSHQ. Korn, een van de grootste bands van de jaren 90, wie heeft er nou niet onder de erotiserende tonen van de Nu Metal in het fietsenhok gestaan, mogelijk met Samantha? Het debuutalbum Korn was al machtig, toen kwam het iets mindere (ja echt) Life is Peachy en daarna werden de laatste jaren van de 90 volledig gedoopt in totale gruwelijkheid met de iconische platen Follow the Leader en Issues. We hadden Korn, Deftones, Mudvayne, Disturbed, Coal Chamber, Linkin Park, enzovoorts. Na die magistrale openingsjaren werd het drie keer met Korn, en ergerde iedereen zich groen en geel aan al die vage fanfare met die Schotse rokjes en die doedelzakken. Ze gaan nog steeds, de knakkers uit Bakersfield, met nu de nieuwe plaat: Requiem - niet een cover van Mozart. U mag het zeggen. TOP. Of. Flop?

