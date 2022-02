Zijn die vijf net op tijd thuis! Hun baas van Islamitische Staat, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, is omgelegd door de Verenigde Staten. Althans, omgelegd, volgens bronnen van de New York Times heeft Al-Qurayshi zichzelf opgeblazen toen de Special Forces van de Verenigde Staten zijn compound in Atmeh, aan de Turkse grens ten noorden van Idlib, zonder te kloppen betraden. Al-Qurayshi was bij IS de opvolger van de in Nederland betreurde Abu Bakr Al-Baghdadi, die in 2019 'died like a dog' door toedoen van de Delta Force en de Amerikaanse volksheld Conan de hond.

Bij de operatie tegen Al-Qurayshi kwamen in totaal dertien mensen, onder wie zes kinderen, om het leven. "U.S commandos deployed via helicopter under cover of darkness, surrounded the house and ordered women and children to evacuate via loudspeakers, before engaging opposition fighters in combat. The helicopters then deployed their ordnance following the ground assault, with several strikes reducing large sections of the house to rubble - though some of the damage is believed to have come as a result of the target's suicide blast." In totaal hebben de commando's van de VS nog twee uur moeten knokken met jihadisten alvorens ze weer uit het gebied werden gehaald - bij de operatie kwam een Amerikaanse helikopter om het leven. Rip helikopter. Paar foto's na de klik!

Joe Biden: "Thanks to the skill and bravery of our Armed Forces, we have taken off the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi—the leader of ISIS." De president van de Verenigde Staten komt later vandaag met een persconferentie.

Opgelet: niet geverifieerd, maar deze gaat rond op Twitter