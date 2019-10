Beelden vrijgegeven door US Departement of Defense onderstaand. Toeloichting van

Er werden al 30mm hulzen gevonden en aan Apaches toegeschreven, en dan hebben we nu eindelijk de beelden van waar die dan op ingezet werden. Want op 0:22 wordt er natuurlijk een hele IS-vuurgroep weggevaagd achter een muurtje. Na de aanval en het meenemen van Bagdadhi's overblijfselen wordt de compound zorgvuldig van de kaart geveegd zodat het geen bedevaartplaats kan worden. Al heeft zo'n krater natuurlijk ook wel iets geborgens. Enfin, gelukkig hebben we de beelden nog!

Verschil mag er wezen!