Fouten worden gemaakt en waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Maar het is de manier hoe Rutte met zijn fouten omgaat. Na vaststelling worden zaken volgens een vast Rutte-patroon weggemoffeld, wordt er gelogen, worden er mensen ingezet om het gezicht van Rutte te redden, vinden er slinkse spelletjes plaats en wordt gepoogd de door Rutte veroorzaakte schade op anderen af te wentelen.

Als Rutte, na alle tactieken te hebben aangewend die er waren, dan toch eindelijk wegens 'ongekend onrecht' moest aftreden als minister-president en hij zich vervolgens weer gewoon opnieuw verkiesbaar stelt, dan kun je niet anders dan vaststellen dat zo'n man een ongelofelijke plaat voor zijn kop heeft.

Na een ongekend lange formatie, notabene midden in crisistijd (want Rutte is belangrijker dan het landsbelang), was er dan eindelijk een regering. Dezelfde die een jaar eerder het veld moest ruimen. Met exact dezelfde hoofdpersonen.

En binnen één maand was er ook weer een nieuwe affaire die op de beproefde wijze door Rutte zou worden opgelost. In eerste instantie leek de Soumaya-affaire weer over te waaien met de drogreden 'iedere veroordeelde die zijn straf heeft uitgezeten verdient een tweede kans'. Ook iemand dus die een drievoudige moord beraamde. Dankzij de hele harde woorden van Wilders in het parlement, waar de gevestigde politiek met Rutte voorop schande over sprak, landde de Soumaya-kwestie onbedoeld toch bij het brede publiek. En pas toen, toen het eigenbelang in gevaar kwam en de VVD met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht er last van kon krijgen, begonnen Rutte en zijn VVD na te denken over de gevolgen van de aanstelling van Soumaya Sahla.

Tot in de jaren 1980 was het heel gewoon dat de hele familie werd doorgelicht als iemand een hogere aanstelling kreeg in het leger. Kennelijk wordt dat tegenwoordig door dezelfde partijen die toen de macht hadden als een groot onrecht ervaren. Want met de liberale partijen voorop wordt er beweerd dat Fonda Sahla niets met de zaak Soumaya Sahla te maken heeft. Maar op basis waarvan weet men dat zo zeker? Zou Fonda, die een innige band heeft met haar zus, echt nooit niets geweten hebben van Soumaya's wilde plannen om drie mensen te vermoorden? We weten het niet. Maar we weten evenmin waarop de stelligheid van de gevestigde politiek is gebaseerd dat Fonda Sahla niets te maken heeft met het verleden van haar zus Soumaya.

Tijdens de hele ophef over zus Soumaya bleef Fonda Sahla stil, zij kwam niet voor zichzelf op en liet dat werk door collega's doen. Gedurende de hele affaire hielden collega's Fonda uit de wind door vooral te benadrukken dat zij als zuster niet hoefde te boeten voor het verleden van haar zuster, maar nergens heb ik ook maar iemand haar de vraag zelf horen stellen of zij toevallig destijds ook iets wist van haar radicaliserende zuster.

Het is de liberale lichtzinnigheid. Rutte zegt nu dat hij zich beter had moeten verdiepen in de zaak. Goedkoop geklets waaruit je in ieder geval de conclusie kunt trekken dat hij eerder gewoon uit zijn nek stond te lullen. Het zou zo maar kunnen dat ook D66 dat later over Fonda moet zeggen.