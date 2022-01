GeenStijl Café Mega Mix 92 Playlist:

1. Kid Rock - We The People (2022) - @Patje

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

5. Terence Trent D'Arby - Dance Little Sisiter (1987) - @Poesmobiel †

6. Justin Hayward - Forever Autumn (1978) - @ruimedenker

7. Gazebo - I Like Chopin (1983) - @R. Skickr

8. Pink Floyd - On The Turning Away (1987) - @reservebelgië

9. LP - Lost On You (2016) - @neonreclame

10. Bad Suns - Life Was Easier When I Only Cared About Me (2022) - @Mosterd

11. Grant Lee Buffalo - Fuzzy (1993) - @Abject

12. Irene Cara - Fame (1980) - @Roos @Louz @photto

13. Lustra - Scotty Doesn't Know (2004) - @Knufter

14. The Melodians - Rivers Of Babylon (1970) - @Aristotalloss

15. Salt-N-Pepa - Push It (1986) - @Stijlloze bezoeker

16. Love and Death - Let Me Love You (2021) - @steekmug

17. Gerry Rafferty - Baker Street (1978) - @RickyLaRue

18. Metallica - Fade To Black (1984) - @GU

19. Alice In Chains - Rooster (1992) - @wilderst

20. Kayak - Patricia Angalaia (1975) - @TheOne48

Bonustrack: Tom Waits - Time (1985) - @Poesmobiel †